Flavio Briatore e la dichiarazione a Elisabetta Gregoraci: “Manca solo il bambino” (Di sabato 20 marzo 2021) Per Flavio Briatore arriva in maniera inaspettata la particolare ammissione con la sua ex: “L’unica cosa che Manca è il bambino” Flavio Briatore (instagram)Il Covid non ferma Flavio Briatore che sembra essere sempre in movimento. Per lui lo scorso autunno si è registrato il contagio che ha portato con sé anche innumerevoli polemiche. Si era infatti schierato contro le chiusure imposte dal governo per la penisola e alla fine la mala sorte come in un particolare gioco del destino, lo ha ‘punito‘ con la malattia. Ora ecco che attraverso i social network, da lui molto utilizzati soprattutto nell’ultimo anno, emerge la particolare Manca: “L’unica cosa che Manca ora è il bambino“. Scopriamo ... Leggi su kronic (Di sabato 20 marzo 2021) Perarriva in maniera inaspettata la particolare ammissione con la sua ex: “L’unica cosa cheè il(instagram)Il Covid non fermache sembra essere sempre in movimento. Per lui lo scorso autunno si è registrato il contagio che ha portato con sé anche innumerevoli polemiche. Si era infatti schierato contro le chiusure imposte dal governo per la penisola e alla fine la mala sorte come in un particolare gioco del destino, lo ha ‘punito‘ con la malattia. Ora ecco che attraverso i social network, da lui molto utilizzati soprattutto nell’ultimo anno, emerge la particolare: “L’unica cosa cheora è il“. Scopriamo ...

Advertising

Rosyfree74 : RT @ToxMagato: Ditegli a questo coglionazzo che parla sempre a vanvera e che ha deciso Draghi di sospendere il vaccino, e non Speranza!!!… - MieleEmilio : RT @ilgiornale: A Dritto e Rovescio, Flavio Briatore si scaglia contro il direttore dell'Aifa e il ministro della Salute per lo stop al vac… - sistemato5 : Tutto a posto....il fuoriclasse + il ruttologo , hanno riempito di soldi i ristoranti e bar...... riaperti i cinema… - clapr71 : RT @Libero_official: Stop #AstraZeneca, #Briatore contro #Speranza a #drittoerovescio: 'Non possiamo avere ministri che pensano con la test… - Ginevra0403 : @ggxrgia @AuricchioIvan @AllRiseMyeolchy Coraggioso ad aver corteggiato Elisabetta essendo che lui conosce Flavio B… -