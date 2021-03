«Contro le mafie serve un pensiero nuovo e radicale» (Di domenica 21 marzo 2021) «È necessario un pensiero nuovo, radicale e rigeneratore nella lotta alle mafie: se non rigeneriamo rischiamo di degenerare»: il grido di allarme viene da don Luigi Ciotti, che ha partecipato all’evento romano della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie è promossa da Libera ormai da ventisei anni e da quattro è riconosciuta per legge nazionale come ricorrenza ufficiale. Ciotti ha parlato a Roma, all’Auditorium della musica, dove è stato letto l’elenco delle 1031 vittime … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 21 marzo 2021) «È necessario une rigeneratore nella lotta alle: se non rigeneriamo rischiamo di degenerare»: il grido di allarme viene da don Luigi Ciotti, che ha partecipato all’evento romano della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delleè promossa da Libera ormai da ventisei anni e da quattro è riconosciuta per legge nazionale come ricorrenza ufficiale. Ciotti ha parlato a Roma, all’Auditorium della musica, dove è stato letto l’elenco delle 1031 vittime … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

