Cartelle esattoriali, Matteo Salvini dopo l’accordo: «Buon inizio con Draghi. Ora riforma Equitalia: basta multati a vita» (Di sabato 20 marzo 2021) dopo ore di colloqui, ieri in Consiglio dei ministri la Lega e l’esecutivo hanno trovato un punto d’incontro sulle Cartelle esattoriali. l’accordo prevede lo stralcio delle Cartelle esattoriali sotto i 5mila euro per coloro che hanno avuto un reddito nel 2019 non superiore ai 30mila euro, e 50mila euro per le aziende. A differenza di quanto chiesto dal Carroccio, il periodo preso in considerazione andrà dal 2000 al 2010, e non fino al 2015. «L’obiettivo condiviso Draghi-Salvini è mettere ordine nella giungla delle Cartelle esattoriali. l’accordo è che entro aprile, quello del 2021, arrivi una revisione del sistema generale delle riscossioni. Con l’azzeramento di decine di milioni di ... Leggi su open.online (Di sabato 20 marzo 2021)ore di colloqui, ieri in Consiglio dei ministri la Lega e l’esecutivo hanno trovato un punto d’incontro sulleprevede lo stralcio dellesotto i 5mila euro per coloro che hanno avuto un reddito nel 2019 non superiore ai 30mila euro, e 50mila euro per le aziende. A differenza di quanto chiesto dal Carroccio, il periodo preso in considerazione andrà dal 2000 al 2010, e non fino al 2015. «L’obiettivo condivisoè mettere ordine nella giungla delleè che entro aprile, quello del 2021, arrivi una revisione del sistema generale delle riscossioni. Con l’azzeramento di decine di milioni di ...

matteosalvinimi : ACCELERAZIONE TARGATA LEGA NEL DECRETO #DRAGHI ??16 milioni di vecchie cartelle esattoriali finalmente cancellate,… - matteosalvinimi : Pace Fiscale e rottamazione di milioni di vecchie cartelle esattoriali fino a 5.000 euro sono la salvezza per milio… - fattoquotidiano : Cartelle esattoriali, Di Nicola: “Condono? Messaggio devastante. M5s non ceda, ottenuti milioni di voti grazie a lo… - smalltalkish : RT @ilruttosovrano: La proposta iniziale di Lega e Forza Italia era di stralciare le cartelle esattoriali a tutti e fino al 2015, indipende… - albertoorselli : @AndreaMarcucci @SenatoriPD Mi dispiace non concordo sulle cartelle esattoriali. Non avete spina dorsale. Una vera delusione -