Calciomercato Juventus | non solo Lovato | Paratici punta un altro talento

Leggi su tuttojuve24

(Di sabato 20 marzo 2021)guarda a nuovi talenti L’obiettivo dellaè molto chiaro: bisogna investire sui giovani. Gli arrivi di McKennie, Kulusevski, Arthur, Chiesa e via dicendo sono stati un primo grande segnale ma i bianconeri avrebbero molti altri obiettivi in mente. Sulla lista diinfatti ci sarebbe posto anche per Gabriel Gudmundsson. Il classe ’99 sta stupendo chiunque in Olanda e ovviamente ha attirato l’attenzione anche di molte big in giro per l’Europa. Questa stagione il terzino sinistro ha collezionato 5 assist in poco meno di 19 presenze, numeri che certificano ildi un giovane di prospettiva probabilmente già pronto a fare il salto di qualità. Lastarebbe osservando il giocatore ma non sarebbe l’unica, infatti ...