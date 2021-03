Calcio: Fonseca, ‘non voglio alibi, siamo pronti per il Napoli’ (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. – (Adnkronos) – “Quello che voglio dire è che siamo pronti, abbiamo gestito alcuni calciatori. Non voglio alibi, la squadra deve essere motivata”. Così l’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, in merito ai pochi giorni per preparare la delicata sfida di campionato contro il Napoli che invece ha avuto tutta la settimana a disposizione visto il rinvio del recupero contro la Juventus. “La squadra sta bene, mi aspetto una buona prestazione”, aggiunge il tecnico portoghese in conferenza stampa. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. – (Adnkronos) – “Quello chedire è che, abbiamo gestito alcuni calciatori. Non, la squadra deve essere motivata”. Così l’allenatore della Roma, Paulo, in merito ai pochi giorni per preparare la delicata sfida di campionato contro il Napoli che invece ha avuto tutta la settimana a disposizione visto il rinvio del recupero contro la Juventus. “La squadra sta bene, mi aspetto una buona prestazione”, aggiunge il tecnico portoghese in conferenza stampa. L'articoloWeb.

