Calcio e Finanza: tutti gli affari in perdita di Spalletti (Di sabato 20 marzo 2021) Negli ultimi due anni di assenza dai campi di Calcio Luciano Spalletti si è dedicato dei suoi affari personali come ha ricordato Calcio e Finanza. Nello specifico il tecnico è ancora sotto contratto con l’Inter che gli paga uno stipendio di circa 4,5 milioni di euro netti a stagione, ma club nerazzurro a parte Spalletti punta sulle aziende agricole e insieme alla moglie ha investito nell’agriturismo La Rimessa, di cui detiene l’80%, mentre il 20% è di proprietà della moglie Tamara Angeli. L’ultimo bilancio disponibile è quello al 31 dicembre 2019, che si è chiuso con oltre 196 mila euro di ricavi, in perdita per oltre 473 mila euro (da segnalare tuttavia svalutazioni per 452.500 euro). Sempre a Fucecchio – che si trova in provincia di Firenze – ha sede invece la ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 20 marzo 2021) Negli ultimi due anni di assenza dai campi diLucianosi è dedicato dei suoipersonali come ha ricordato. Nello specifico il tecnico è ancora sotto contratto con l’Inter che gli paga uno stipendio di circa 4,5 milioni di euro netti a stagione, ma club nerazzurro a partepunta sulle aziende agricole e insieme alla moglie ha investito nell’agriturismo La Rimessa, di cui detiene l’80%, mentre il 20% è di proprietà della moglie Tamara Angeli. L’ultimo bilancio disponibile è quello al 31 dicembre 2019, che si è chiuso con oltre 196 mila euro di ricavi, inper oltre 473 mila euro (da segnalare tuttavia svalutazioni per 452.500 euro). Sempre a Fucecchio – che si trova in provincia di Firenze – ha sede invece la ...

Advertising

napolista : Calcio e Finanza: tutti gli affari in perdita di #Spalletti Dopo l’esperienza con l’Inter ha puntato sulle aziende… - Erminio69642109 : @occhioceruleo @FBiasin No, Calcio e Finanza - FrancoMater2 : Non mi sorprende. Effettivamente #Giuffredi, non ha mai dato l'impressione di essere una persona seria e corretta..… - Group8g : @CalcioFinanza E con calcio e finanza cosa centra? - ElChino_1908 : @PinoMeazza @capuanogio Zero notizie anche da quelli di Calcio e Finanza, e pure erano attenti alle robe nostre negli ultimi 3 mesi -