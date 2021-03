Biathlon: Hofer a podio anche nell'inseguimento (Di sabato 20 marzo 2021) Ostersund , 20 marzo 2021 - La Coppa del Mondo maschile di Biathlon è uno spettacolo nello spettacolo: dalla lotta per le singole gare a quella di ogni classifica non c'è momento della stagione che ... Leggi su quotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Ostersund , 20 marzo 2021 - La Coppa del Mondo maschile diè uno spettacoloo spettacolo: dalla lotta per le singole gare a quella di ogni classifica non c'è momento della stagione che ...

Advertising

Coninews : UN ALTRO PODIO PER SUPER LUKI ?? A Östersund continua il momento magico di Lukas #Hofer che dopo il successo nella… - _Carabinieri_ : BIATHLON: in Coppa del Mondo, a Ostersund (SWE), Specialità 10 Km SPRINT Maschile, splendida prima posizione per l’… - Coninews : S-T-R-E-P-I-T-O-S-I ?????? A Nove Mesto, con una prova da urlo, Lisa #Vittozzi, Dorothea #Wierer, Dominik #Windisch… - AnsaTrentinoAA : Biathlon: cdm; Hofer terzo nella pursuit a Oetersund. Nuovo podio per l'azzurro, Laegreid e Boe lottano per la copp… - infoitsport : Biathlon: nella giornata di Laegreid, Hofer terzo nell'Inseguimento di Ostersund -