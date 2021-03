‘Amici’ non è sempre stato condotto da Maria De Filippi: forse non tutti lo sanno (Di sabato 20 marzo 2021) Sapete che prima di Maria De Filippi c’era un’altra conduttrice al timone di Amici, la storica trasmissione di Mediaset? Quando si parla di ‘Amici’, il programma televisivo, non si può non pensare a tutti i talenti che ne sono usciti: da Alessandra Amoroso ad Emma Marrone, passando per Alberto Urso e Gaia Gozzi. Insomma, potremmo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 20 marzo 2021) Sapete che prima diDec’era un’altra conduttrice al timone di Amici, la storica trasmissione di Mediaset? Quando si parla di, il programma televisivo, non si può non pensare ai talenti che ne sono usciti: da Alessandra Amoroso ad Emma Marrone, passando per Alberto Urso e Gaia Gozzi. Insomma, potremmo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

teatrolafenice : ?? «Colui che genera un figlio non è ancora un padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno» (F… - teatrolafenice : ?? «Nelle cose del mondo, non è il sapere, ma il volere che può» (Niccolò Tommaseo). Buon sabato, amici! ??… - SusannaCeccardi : 34 anni fa venivo alla luce, grazie a mamma e a papà! Oggi ho la fortuna di festeggiare il mio compleanno con le pe… - BackupDaniela : RT @bevllisario: m voi siete pazzi non stacco prima per amici se c’è da soffrire come un cane lo faccio fino all’ultimo #büyükask - r4venmarti : @blondiexxx_ di alessandro in una puntata di amici special quando doveva dire i difetti, Giulia invece le aveva pro… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Amici’ non Coronavirus, giornata della memoria. Draghi a Bergamo: «Lo Stato c’è e ci sarà. Sui vaccini avanti ... Il Sole 24 ORE