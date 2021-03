Whatsapp e Instagram down: le due piattaforme sono irraggiungibili. Disservizi anche con Facebook Messenger (Di venerdì 19 marzo 2021) Whatsapp e Instagram sono down in tutta Italia. A metà pomeriggio, i due servizi del gruppo Facebook hanno smesso di funzionare: è impossibile inviare o ricevere messaggi, così come pubblicare foto e stories sul proprio profilo. La notizia è in cima alle tendenze di Twitter e gli hashtag #Whatsappdown e #Instagramdown sono già stati condivisi da decine di migliaia di utenti. Al momento Facebook sembra funzionare regolarmente, ma sono stati segnalati Disservizi con l’app interna di messaggistica (Facebook Messenger). Non è ancora chiaro se il problema alle piattaforme riguardi solo l’Italia o anche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021)in tutta Italia. A metà pomeriggio, i due servizi del gruppohanno smesso di funzionare: è impossibile inviare o ricevere messaggi, così come pubblicare foto e stories sul proprio profilo. La notizia è in cima alle tendenze di Twitter e gli hashtag #e #già stati condivisi da decine di migliaia di utenti. Al momentosembra funzionare regolarmente, mastati segnalaticon l’app interna di messaggistica (). Non è ancora chiaro se il problema alleriguardi solo l’Italia o...

StefanoGuerrera : mi sa che abbiamo Instagram e Whatsapp down eh - repubblica : ?? WhatsApp e Instagram irraggiungibili, malfunzionamento globale - Corriere : ?? Whatsapp, Facebook e Instagram sono irraggiungibili per molti utenti - njrvanass : RT @diorswiftie: whatsapp e instagram che non vanno. twitter grazie per non deluderci mai #whatsappdown #instagramdown - NavruzErciyas : @MuhammetSabrl1 Instagram ve whatsapp djdjdjdjjdjd -