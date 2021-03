Via le transenne: dopo 15 anni di attesa apre al traffico la variante di San Sosimo (Di venerdì 19 marzo 2021) Le previsioni, per una volta, sono state azzeccate: la variante di San Sosimo apre finalmente al traffico nella tarda mattinata di venerdì 19 marzo. Un opera attesissima, che si trascinava da almeno 15 anni, e che in estate aveva subito una forte accelerata con l’assegnazione dei lavori all’impresa Bergamelli di Albino. A inizio anno le stime parlavano di un’apertura entro la fine di marzo, e così sarà: attorno alle 11 di venerdì, con la rimozione delle transenne, l’opera vedrà la luce. L’infrastruttura, una rotatoria sulla Provinciale 175 degli Almenni e un tratto stradale di connessione con la Briantea, è costata 1.262.500 euro finanziati da Regione Lombardia, BIM, comuni di Mapello, Palazzago e Barzana, Provincia di Bergamo e la società Virgilio spa e consentirà di sgravare dal ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 19 marzo 2021) Le previsioni, per una volta, sono state azzeccate: ladi Sanfinalmente alnella tarda mattinata di venerdì 19 marzo. Un opera attesissima, che si trascinava da almeno 15, e che in estate aveva subito una forte accelerata con l’assegnazione dei lavori all’impresa Bergamelli di Albino. A inizio anno le stime parlavano di un’apertura entro la fine di marzo, e così sarà: attorno alle 11 di venerdì, con la rimozione delle, l’opera vedrà la luce. L’infrastruttura, una rotatoria sulla Provinciale 175 degli Almenni e un tratto stradale di connessione con la Briantea, è costata 1.262.500 euro finanziati da Regione Lombardia, BIM, comuni di Mapello, Palazzago e Barzana, Provincia di Bergamo e la società Virgilio spa e consentirà di sgravare dal ...

