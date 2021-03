Sorteggi: nessun derby in Champions, Roma-Ajax in Europa League (Di venerdì 19 marzo 2021) L’ultima squadra italiana rimasta in Europa, l’As Roma di Paulo Fonseca, dovrà vedersela con un avversario temibile nel quarti di finale di Europa League: si tratta dell’Ajax di Erik Ten Hag. Effettuati i Sorteggi per i quarti di finale della Champions League. Sono Real Madrid-Liverpool; Bayern Monaco-Paris Saint Germain; Porto-Chelsea e Manchester City-Borussia Dortmund. Spicca la riedizione dell’ultima finale, lo scontro tra il Bayern, vincitore dell’ultima Champions, e il Psg. Le gare di andata dei quarti si disputeranno il 6-7 aprile, quelle di ritorno il 13-14 aprile, mentre le semifinali sono in programma il 27-28 aprile (gare d’andata) e il 4-5 maggio (ritorno). La finale di Champions si disputerà sabato 29 ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 19 marzo 2021) L’ultima squadra italiana rimasta in, l’Asdi Paulo Fonseca, dovrà vedersela con un avversario temibile nel quarti di finale di: si tratta dell’di Erik Ten Hag. Effettuati iper i quarti di finale della. Sono Real Madrid-Liverpool; Bayern Monaco-Paris Saint Germain; Porto-Chelsea e Manchester City-Borussia Dortmund. Spicca la riedizione dell’ultima finale, lo scontro tra il Bayern, vincitore dell’ultima, e il Psg. Le gare di andata dei quarti si disputeranno il 6-7 aprile, quelle di ritorno il 13-14 aprile, mentre le semifinali sono in programma il 27-28 aprile (gare d’andata) e il 4-5 maggio (ritorno). La finale disi disputerà sabato 29 ...

