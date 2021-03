Snowboardcross, Michela Moioli: “Sarà una bella sfida, e a me le sfide piacciono molto” (Di venerdì 19 marzo 2021) Domani, sabato 20 marzo, Sarà il giorno della verità per Michela Moioli, che si giocherà la Coppa del Mondo di Snowboardcross con la ceca Eva Samkova, con cui è appaiata in vetta alla classifica a quota 350 punti: la sfida decisiva si terrà sulla pista svizzera di Veysonnaz. Al maschile invece la graduatoria vede in testa l’austriaco Alessandro Haemmerle con 330 punti davanti al canadese Eliot Grondin, secondo con 268 ed al neerlandese Glenn De Bois, terzo con 227. L’azzurra alla vigilia della gara che vale la Coppa, ha parlato al sito della FISI. Così l’azzurra: “Conosco questa pista molto bene, gli organizzatori hanno apportato qualche piccola modifica nella parte conclusiva per renderla un po’ più uguale per tutti e ci può stare. C’è una bella velocità nella parte ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) Domani, sabato 20 marzo,il giorno della verità per, che si giocherà la Coppa del Mondo dicon la ceca Eva Samkova, con cui è appaiata in vetta alla classifica a quota 350 punti: ladecisiva si terrà sulla pista svizzera di Veysonnaz. Al maschile invece la graduatoria vede in testa l’austriaco Alessandro Haemmerle con 330 punti davanti al canadese Eliot Grondin, secondo con 268 ed al neerlandese Glenn De Bois, terzo con 227. L’azzurra alla vigilia della gara che vale la Coppa, ha parlato al sito della FISI. Così l’azzurra: “Conosco questa pistabene, gli organizzatori hanno apportato qualche piccola modifica nella parte conclusiva per renderla un po’ più uguale per tutti e ci può stare. C’è unavelocità nella parte ...

