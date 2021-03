Snowboardcross: a Veysonnaz si decide la Coppa del Mondo. Michela Moioli deve battere Eva Samkova (Di venerdì 19 marzo 2021) Un ultimo appuntamento che sarà ricco di emozioni e spettacolo. Si chiude domani, in quel di Veysonnaz, la Coppa del Mondo di Snowboardcross sia per gli uomini che per le donne. Tutto ancora aperto in chiave sfera di cristallo: in terra svizzera si assegneranno i titoli e l’Italia punta in alto. Il Bel Paese si aggrappa alla propria stella, Michela Moioli. La campionessa olimpica in carica della disciplina deve difendere la sfera di cristallo del 2020, che arrivò proprio in terra elvetica, a precedere un periodo tristissimo con il Coronavirus esploso nella sua Alzano Lombardo. Un palmares già inimitabile, ma un’atleta così affamata di vittorie va ovviamente a caccia della quarta affermazione nel massimo circuito internazionale. È un testa a testa, una sfida unica: ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) Un ultimo appuntamento che sarà ricco di emozioni e spettacolo. Si chiude domani, in quel di, ladeldisia per gli uomini che per le donne. Tutto ancora aperto in chiave sfera di cristallo: in terra svizzera si assegneranno i titoli e l’Italia punta in alto. Il Bel Paese si aggrappa alla propria stella,. La campionessa olimpica in carica della disciplinadifendere la sfera di cristallo del 2020, che arrivò proprio in terra elvetica, a precedere un periodo tristissimo con il Coronavirus esploso nella sua Alzano Lombardo. Un palmares già inimitabile, ma un’atleta così affamata di vittorie va ovviamente a caccia della quarta affermazione nel massimo circuito internazionale. È un testa a testa, una sfida unica: ...

