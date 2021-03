Proroghe scadenze auto 2021 | cosa sapere su bollo | patente e revisione

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 19 marzo 2021) Occupiamoci delledelleche riguardano l’mobile, in particolare. Anche per quest’anno, così come è stato per il 2020, il Governo ha deciso di posticipare alcuni pagamenti relativi alleper andare incontro a tutti coloro che stanno vivendo momenti di grande difficoltà economia a causa della pandemia che non accenna a arrestarsi. In alcuni casi le decisioni spettano alle singole regioni e quindi cambiano le regole a seconda di dove si è residenti. Ci riferiamo per esempio alla cui scadenza per il momento è stata posticipata solo in alcune regioni mentre le altre non hanno preso provvedimenti al riguardo. Facciamo allora il punto della situazione a oggi, 19 marzo ...