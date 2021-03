Parma, D’Aversa: «Nove occasioni e un solo gol, non possiamo essere soddisfatti» (Di sabato 20 marzo 2021) Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di Sk Sport commentando la gara contro il Genoa. Le sue parole Il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di Sk Sport commentando la gara contro il Genoa. Le sue parole. SCONFITTA – «Il Genoa su tre tiri in porta ha fatto due gol. Noi abbiamo avuto Nove occasioni e abbiamo segnato solo un gol. Recriminiamo per questo motivo». PAUSA – «Se andiamo ad analizzare i numeri non c’è stata partita ma contano i gol. Il loro migliore in campo è stato Perin. Non possiamo essere soddisfatti per una partita che abbiamo perso giocando così. Abbiamo concesso troppo facilmente i due gol. Sono stati errori di determinazione». ERRORI – «Sul primo gol non ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Il tecnico delRobertoha parlato ai microfoni di Sk Sport commentando la gara contro il Genoa. Le sue parole Il tecnico delRobertoha parlato ai microfoni di Sk Sport commentando la gara contro il Genoa. Le sue parole. SCONFITTA – «Il Genoa su tre tiri in porta ha fatto due gol. Noi abbiamo avutoe abbiamo segnatoun gol. Recriminiamo per questo motivo». PAUSA – «Se andiamo ad analizzare i numeri non c’è stata partita ma contano i gol. Il loro migliore in campo è stato Perin. Nonper una partita che abbiamo perso giocando così. Abbiamo concesso troppo facilmente i due gol. Sono stati errori di determinazione». ERRORI – «Sul primo gol non ...

