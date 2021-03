Omicidio Serena Mollicone: in 5 a processo a Cassino (Di venerdì 19 marzo 2021) Omicidio Serena Mollicone: al via domani a Cassino il processo, cinque gli indagati per la morte della 18enne di Arce, in provincia di Frosinone, scomparsa l’1 giugno 2001 e ritrovata senza vita dopo due giorni Il maresciallo dei Carabinieri Franco Mottola, la moglie Anna Maria, il figlio Marco, il maresciallo Vincenzo Quatrale, accusati di concorso… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 19 marzo 2021): al via domani ail, cinque gli indagati per la morte della 18enne di Arce, in provincia di Frosinone, scomparsa l’1 giugno 2001 e ritrovata senza vita dopo due giorni Il maresciallo dei Carabinieri Franco Mottola, la moglie Anna Maria, il figlio Marco, il maresciallo Vincenzo Quatrale, accusati di concorso… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

IacobellisT : Sputnik:Omicidio Serena Mollicone, dopo 20 anni il processo può finalmente iniziare - infoitinterno : Domani via al processo per l’omicidio della 18enne Serena Mollicone - infoitinterno : Omicidio Serena Mollicone, processo al via dopo 20 anni - giulisani : - Piergiulio58 : Omicidio Serena Mollicone, processo al via dopo 20 anni. -