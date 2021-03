No, la pandemia di Covid-19 non è stata orchestrata da Bill Gates e George Soros con l’aiuto di case farmaceutiche e società d’investimento (Di venerdì 19 marzo 2021) Venerdì 19 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto numerose segnalazioni che chiedevano di verificare le informazioni contenute in un lungo messaggio circolato sulla app di messaggistica istantanea. Il messaggio oggetto della nostra verifica traccia una serie di collegamenti – sarcasticamente definiti casuali – tra il «laboratorio biologico cinese di Wuhan», che secondo alcune ipotesi prive di fondamento avrebbe dato vita al nuovo coronavirus Sars-CoV-2, e le case farmaceutiche che hanno prodotto i vaccini contro la Covid-19. Nel messaggio si legge: «Il laboratorio biologico cinese di Wuhan è di proprietà della Glaxosmithkline, che (accidentalmente) possiede la Pfizer!” (quello che fa il vaccino contro il virus che è stato (accidentalmente) iniziato al Wuhan Biological Lab e che è stato (accidentalmente) finanziato dal dottor ... Leggi su facta.news (Di venerdì 19 marzo 2021) Venerdì 19 marzo 2021 la redazione di Facta ha ricevuto numerose segnalazioni che chiedevano di verificare le informazioni contenute in un lungo messaggio circolato sulla app di messaggistica istantanea. Il messaggio oggetto della nostra verifica traccia una serie di collegamenti – sarcasticamente definiti casuali – tra il «laboratorio biologico cinese di Wuhan», che secondo alcune ipotesi prive di fondamento avrebbe dato vita al nuovo coronavirus Sars-CoV-2, e leche hanno prodotto i vaccini contro la-19. Nel messaggio si legge: «Il laboratorio biologico cinese di Wuhan è di proprietà della Glaxosmithkline, che (accidentalmente) possiede la Pfizer!” (quello che fa il vaccino contro il virus che è stato (accidentalmente) iniziato al Wuhan Biological Lab e che è stato (accidentalmente) finanziato dal dottor ...

