Neve, codice giallo sabato 20 marzo sull'appennino tosco-romagnolo

Allerta per Mugello, Valtiberina e Romagna Toscana. La validità è dalle ore 15 fino alla mezzanotte di domani, sabato 20 marzo

Ultime Notizie dalla rete : Neve codice Maltempo:codice giallo per neve su Appennino Tosco - Romagnolo La Sala operativa unificata permanente della Protezione civile della Toscana ha emesso un codice giallo per neve per le aree appenniniche del Mugello, Valtiberina e Romagna Toscana. La validità è dalle ore 15 fino alla mezzanotte di domani, sabato 20 marzo. "Aria fredda di origine polare ...

