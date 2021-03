(Di venerdì 19 marzo 2021) Squadra che vince non si, dice il proverbio, e per questo Gennaronon ha intenzione di stravolgere l’undici che è stato capace di vincere sul campo del Milan nello scorso di turno di campionato. Stando a quanto riporta Sky Sport, ilsi schiererà contro lacon Ospina in porta e la linea difensiva composta da Hysaj e Mario Rui sugli esterni (Di Lorenzo è squalificato), mentre Manolas riprende il suo posto al fianco di Koulibaly. A centrocampo agiranno Fabian Ruiz, Zielinski e Demme. Il tridente sarà formato da Politano, Mertens e Insigne.(4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. L'articolo ilsta.

Advertising

napolista : Napoli, le scelte verso la Roma: Gattuso cambia poco Sky Sport riferisce la probabile formazione del Napoli: quasi… - _SiGonfiaLaRete : #Roma-#Napoli, le possibile scelte di formazione: Rino #Gattuso pensa a due titolari - notgiorgiab : @Mora20La solo tra napoli e united ha perso qualcosa come 10 palle in uscita perché vuole partire palla al piede da… - pingioriroberto : RT @cmdotcom: #SerieA, le probabili formazioni: si parte con un Parma-Genoa da brividi, le scelte di Gasp post Champions, Dzeko titolare? M… - gazzettaGranata : Serie A, probabili formazioni: Parma-Genoa da brividi, le scelte di Gasp post Champions, Dzeko titolare? Milan, Juv… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli scelte

GonfiaLaRete

- In diretta settimanale dal social il governatore De Luca batte ancora sui vaccini che ... " In questo anno tante cose si potevano evitare conpiù responsabili, con zone rosse da ...Sia il tecnico spagnolo che il portoghese sarebbero dueche stuzzicano parecchio il patron ... avrebbe confermato che il possibile arrivo di Allegri alnon dovrebbe stupire poi tanto, ...Ancora ballottaggi e ancora idee in corso d’opera in casa del Napoli. L’immaginazione più fervida, però si arresta davanti alle evidenze azzurre. Su due partenopei converge una certa sicurezza circa ...“Chris Smalling non ha svolto la seduta odierna di allenamento in gruppo con i suoi compagni di squadra. Al suo posto Paulo Fonseca ha scelto Bryan Cristante per sfidare il Napoli domenica sera ...