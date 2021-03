Musetti-Tsitsipas stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Atp 500 Acapulco 2021 (Di sabato 20 marzo 2021) Lorenzo Musetti affronterà Stefanos Tsitsipas nella semifinale dell’Atp 500 di Acapulco 2021. Dopo le splendide vittorie ai danni di Diego Schwartzman, Frances Tiafoe e Grigor Dimitrov, l’azzurro non vuole smettere di sognare e punta sempre più in alto. A separarlo dalla sua prima finale a livello Atp della carriera c’è Stefanos Tsitsipas, prima forza del seeding. La sfida andrà in scena nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 marzo, non prima delle ore 05.00 italiane. L’emittente SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky) proporrà la diretta televisiva dell’evento, con live streaming fruibile tramite il proprio sito ufficiale. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti, approfondimenti e highlights ai propri lettori, ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) Lorenzoaffronterà Stefanosnella semifinale dell’Atp 500 di. Dopo le splendide vittorie ai danni di Diego Schwartzman, Frances Tiafoe e Grigor Dimitrov, l’azzurro non vuole smettere di sognare e punta sempre più in alto. A separarlo dalla sua prima finale a livello Atp della carriera c’è Stefanos, prima forza del seeding. La sfida andrà in scena nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 marzo, non prima delle ore 05.00 italiane. L’emittente SuperTennis (64 del digitale terrestre e 224 di Sky) proporrà latelevisiva dell’evento, con livefruibile tramite il proprio sito ufficiale. In alternativa, Sportface.it garantirà aggiornamenti, approfondimenti e highlights ai propri lettori, ...

