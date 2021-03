Isola dei Famosi: le pagelle di Anthony IPants, la star di Twitch (Di venerdì 19 marzo 2021) L’Isola dei Famosi ieri sera ha registrato il 17,9% con 3 milioni di spettatori Akash Kumar (andrea? pablo?) voto 5: solo contro tutti, un uomo arreso, gli hanno tolto la leadership. È arrogante con Tommaso Zorzi e finisce in nomination. Senza energie: Akasciato.Awed voto 8: finalmente gli danno la parola. Ogni frase è tagliente e al posto giusto, ha legato col gruppo, sembra a proprio agio. Così si fa: vero naufrago.Angela Melillo voto 6: senza lode e senza infamia, non ha lasciato una grande traccia. C’è, ma non c’è.Beppe Braida voto 6,5: appena arrivato innesca una gag con Ilary Blasi sulla sua altezza e al tiro alla fune diventa un sacco di patate. A mio parere ci farà divertire: il comico che ci voleva.Brando Giorgi voto 6: appena arrivato, nulla da dire. Aspettiamo.Daniela Martani voto 5: ringraziamo Awed che la prende in giro goliardicamente, ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 19 marzo 2021) L’deiieri sera ha registrato il 17,9% con 3 milioni di spettatori Akash Kumar (andrea? pablo?) voto 5: solo contro tutti, un uomo arreso, gli hanno tolto la leadership. È arrogante con Tommaso Zorzi e finisce in nomination. Senza energie: Akasciato.Awed voto 8: finalmente gli danno la parola. Ogni frase è tagliente e al posto giusto, ha legato col gruppo, sembra a proprio agio. Così si fa: vero naufrago.Angela Melillo voto 6: senza lode e senza infamia, non ha lasciato una grande traccia. C’è, ma non c’è.Beppe Braida voto 6,5: appena arrivato innesca una gag con Ilary Blasi sulla sua altezza e al tiro alla fune diventa un sacco di patate. A mio parere ci farà divertire: il comico che ci voleva.Brando Giorgi voto 6: appena arrivato, nulla da dire. Aspettiamo.Daniela Martani voto 5: ringraziamo Awed che la prende in giro goliardicamente, ...

