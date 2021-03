Il retroscena di Harry e Meghan: “Se il principe Filippo fosse morto…” (Di venerdì 19 marzo 2021) Emergono nuovi dettagli sull’intervista-bomba di Harry e Meghan contro la Casa Reale. Svelato il patto segreto: “Se il principe Filippo fosse morto…” L’intervista di Oprah Winfrey a Harry e Meghan continua a far discutere. Secondo gli ultimi sondaggi, la loro apparizione televisiva non è piaciuta ai sudditi di sua Maestà. Il quotidiano Daily Mail riporta L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 19 marzo 2021) Emergono nuovi dettagli sull’intervista-bomba dicontro la Casa Reale. Svelato il patto segreto: “Se il” L’intervista di Oprah Winfrey acontinua a far discutere. Secondo gli ultimi sondaggi, la loro apparizione televisiva non è piaciuta ai sudditi di sua Maestà. Il quotidiano Daily Mail riporta L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

361_magazine : Nuovi retroscena sull'intervista di #HarryeMeghan - Ultimoprezzo : ?? #librinofferta Harry e Meghan. Libertà (di O. Scobie e C. Durand) a 2,99 € - lawifediharry : @anna_tpwk_ Sì, però gli starà sempre benissimo.(PORCO CAZZZO CI STANNO GLJ RETROSCENA E HARRY NON GA VINTO PER OL MIGLIOR VIDEO.) - W4LL5_FIN3LIN3 : @cherryxrora_ No sono i retroscena non ci sarà Harry - xmsprouse : @cherryxrora_ no no, sono i retroscena, non ci sarà neanche harry -