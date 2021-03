Gli anticorpi monoclonali arrivano negli ospedali, ora abbiamo un’arma in più. Ecco chi li sta usando (Di venerdì 19 marzo 2021) Genova, Verona, Roma. E, ancora, Catania, Bologna, Bari, Udine. Dopo Pesaro, stanno diventando sempre di più le città i cui ospedali hanno iniziato o stanno per iniziare a utilizzare gli anticorpi monoclonali, considerati da tutta la comunità scientifica un’arma molto importante nella lotta al Covid. «Si tratta di un’ottima notizia», ha commentato sulla sua pagina Facebook il virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta, sostenitore della prima ora della necessità di impiegare questo trattamento in Italia. «Avanti così, quindi, con grande curiosità verso i primi risultati di questa sperimentazione», ha aggiunto. Bassetti esulta: «abbiamo un’arma in più» Fra gli ospedali in cui è partita la sperimentazione con gli anticorpi ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 19 marzo 2021) Genova, Verona, Roma. E, ancora, Catania, Bologna, Bari, Udine. Dopo Pesaro, stanno diventando sempre di più le città i cuihanno iniziato o stanno per iniziare a utilizzare gli, considerati da tutta la comunità scientificamolto importante nella lotta al Covid. «Si tratta di un’ottima notizia», ha commentato sulla sua pagina Facebook il virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta, sostenitore della prima ora della necessità di impiegare questo trattamento in Italia. «Avanti così, quindi, con grande curiosità verso i primi risultati di questa sperimentazione», ha aggiunto. Bassetti esulta: «in più» Fra gliin cui è partita la sperimentazione con gli...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, al via allo Spallanzani di Roma la terapia con gli anticorpi monoclonali #covid… - Agenzia_Italia : Al via allo Spallanzani la terapia con gli anticorpi monoclonali - AnnalisaChirico : Allo Spallanzani di Roma tutto pronto per la cura con gli anticorpi monoclonali. Leggi qui ?? #LaChirico - SecolodItalia1 : Gli anticorpi monoclonali arrivano negli ospedali, ora abbiamo un’arma in più. Ecco chi li sta usando… - zazoomblog : Covid: gli anticorpi monoclonali che guarirono Trump saranno utilizzati anche in Italia - #Covid: #anticorpi… -