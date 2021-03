Francia: nuovo lockdown a Parigi e in altri 15 dipartimenti (Di venerdì 19 marzo 2021) . Il provvedimento necessario per la risalita dei contagi. Dopo aver fatto di tutto per evitarlo, la Francia è costretta a tornare in lockdown, o meglio confinamento, a causa di una nuova impennata di contagi Covid. Si tratta del terzo lockdown per la Francia, anche se L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 19 marzo 2021) . Il provvedimento necessario per la risalita dei contagi. Dopo aver fatto di tutto per evitarlo, laè costretta a tornare in, o meglio confinamento, a causa di una nuova impennata di contagi Covid. Si tratta del terzoper la, anche se L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Giornaleditalia : Covid, in Francia Parigi e altre 16 regioni di nuovo in lockdown - marinaamoretti6 : RT @JohnHard3: Astrazeneca, ok di Draghi: “Ripartono le vaccinazioni in Italia”. Anche Francia e Germania autorizzano di nuovo il siero htt… - JohnHard3 : Astrazeneca, ok di Draghi: “Ripartono le vaccinazioni in Italia”. Anche Francia e Germania autorizzano di nuovo il… - antonio_bux : RT @claudiocerasa: La Francia si prepara a un nuovo lockdown facendo una scelta diversa dall'Italia: si chiude tutto, o quasi, ma scuole pr… - tizziviola : RT @claudiocerasa: La Francia si prepara a un nuovo lockdown facendo una scelta diversa dall'Italia: si chiude tutto, o quasi, ma scuole pr… -