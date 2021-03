Esce La Tenerezza 93 di Riccardo Fogli, l’inedito per il figlio (Di venerdì 19 marzo 2021) Esce La Tenerezza 93 di Riccardo Fogli, l’inedito scritto due anni prima della Reunion con i Pooh e mai pubblicato né inciso. La Tenerezza 93 di Riccardo Fogli è da oggi disponibile in rotazione radiofonica e in digital download; fornisce una fotografia del momento che Fogli stava attraversando nel momento in cui ha scritto il pezzo e rappresenta un messaggio d’affetto per suo figlio che stava cercando un suo spazio in questo mondo povero di speranze. Riccardo Fogli racconta così il suo nuovo singolo: “E’ una fotografia di quel preciso momento, un preoccupato messaggio d’amore per mio figlio che, nei suoi 20 anni, stava cercando una sua dimensione in questo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 19 marzo 2021)La93 discritto due anni prima della Reunion con i Pooh e mai pubblicato né inciso. La93 diè da oggi disponibile in rotazione radiofonica e in digital download; fornisce una fotografia del momento chestava attraversando nel momento in cui ha scritto il pezzo e rappresenta un messaggio d’affetto per suoche stava cercando un suo spazio in questo mondo povero di speranze.racconta così il suo nuovo singolo: “E’ una fotografia di quel preciso momento, un preoccupato messaggio d’amore per mioche, nei suoi 20 anni, stava cercando una sua dimensione in questo ...

