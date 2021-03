«È morto il nonno | voglio il primario!» Il video del violento assalto all’Ospedale del mare di Napoli

(Di venerdì 19 marzo 2021) “Il, dove sta il primario?parlà col”. Urla, pugni, calci, minacce, tutto sotto l’occhio delle guardie giurate, che non muovono un dito. Ennesimoa un ospedale, a, da parte di persone violente in cerca di una vendetta per un parente. L’ennesimo caso di violenza e di sopraffazione ai danni dei sanitari, particolarmente esposti negli ospedali napoletani.delNelin basso, l’consumatosi ierideldi Ponticelli, vicino, denunciato con le immagini dal consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. “Non entriamo ...

A suo parere il '' sarebbeper un'assistenza carente. Il video si chiude con un ragazzino che prende una porta a calci . Francesco Borrelli: reazione assurda Sulla vicenda è arrivato il ...Un assalto in ospedale in diretta Facebook. 'L'Ospedale del Mare è la vergogna di Napoli. Mioin uscita sabato è', lo sfogo. È diventata virale in poco tempo la diretta Facebook di un ragazzo, che, dopo il decesso del, ha fatto irruzione insieme a un gruppo di persone all'...Un assalto in ospedale in diretta Facebook. 'L'Ospedale del Mare è la vergogna di Napoli. Mio nonno in uscita sabato è morto', lo sfogo. È diventata virale in poco tempo la diretta Facebook di un raga ...Ospedale del Mare: irruzione dopo la morte del nonno - Video - Un gruppo di giovani ha fatto irruzione il nosocomio napoletano ...