DOOM Eternal ed il suo futuro | ' Ci sono ancora tante storie da raccontare'

(Di venerdì 19 marzo 2021) Ora che- The Ancient Gods Parte 2 è uscito, id Software sta iniziando a delineare ildel franchise. Secondo quanto riferito, lo studio di sviluppo ha in cantiere nuoveda. Durante una recente intervista, il game director Hugo Martin ha dichiarato: "Potremmouna storia su quando ilSlayer arrivò per la prima volta in quel posto con le Sentinelle della Notte, quasi come un'ambientazione più medievale, un'ambientazione fantasy? Penso che anche mentre giocherete al DLC, vedrete molti indizi su cosa potremmo fare andando avanti. Forse anche inuna volta, il nostro eroe è in qualche modo senza tempo - voglio dire, letteralmente, è immortale. Così potremmo ...

Advertising

XboxItalia : QUESTA È UNA LISTA DI TITOLI ICONICI @bethesda_it CHE POTRAI GIOCARE DA DOMANI CON #XBOXGAMEPASS ??? DISHONORED DE… - PlayStationBit : La storia del DLC di #DOOMEternal #TheAncientGods è alle battute finali. È finalmente disponibile la Parte 2 su Pla… - EverywhereUsbc : RT @ecomstation1: senza parole per vedere il video di Doom eternal (videogioco) scroogle mi chiede i dati di: carta d'identità o carta di… - ecomstation1 : senza parole per vedere il video di Doom eternal (videogioco) scroogle mi chiede i dati di: carta d'identità o ca… - GamingTalker : Doom Eternal è stato completato più di Doom 2016, svela id Software -

Ultime Notizie dalla rete : DOOM Eternal

La versione next - gen diera qualcosa su cui il team voleva lavorare da molto tempo, ma a causa della crisi sanitaria, i piani per questa versione sono stati rinviati. La pandemia ha ...The Ancient Gods Part Two , il secondo DLC single player di, arriva domani: le indiscrezioni ne parlavano già da qualche giorno, id Software ha deciso di rendere la cosa ufficiale con un bel trailer che lascia presagire una storia articolata, ...Più persone hanno completato Doom Eternal di Doom (2016). Il nuovo DLC di Doom Eternal, The Ancient Gods Parte 2, è ufficialmente disponibile, e in occasione del lancio dell’espansione gli sviluppator ...La saga iniziata con Doom (2016) sta per concludersi con The Ancient Gods - Part Two, l'ultimo DLC di Doom Eternal. Questo capitolo conclusivo sembra che risolverà le cose con il botto, poiché ...