Covid, Rt ancora sopra 1. L'Italia resta semi-chiusa e arancio-rossa (Di venerdì 19 marzo 2021) L'Rt stabile a 1,16, il quadro delle fasce di rischio e dei colori sostanzialmente invariato rispetto a quello definito sette giorni fa. Ma la Sardegna da lunedì 22 marzo potrebbe non essere più in zona bianca mentre aumentano l'incidenza del virus e cresce la pressione sugli ospedali. Da 225,64 della settimana passata, l'indice (il numero dei positivi su 100.000 persone), aggiornato a ieri, giovedì 18 marzo, è di 264 su 100.000. Tredici le regioni in cui si registra un tasso di occupazione dei reparti di terapia intensiva superiore alla soglia limite del 40%. È quanto emerso dalle analisi e valutazioni svolte come ogni venerdì dalla Cabina di regia sulla base dei dati aggiornati per elaborare il report che passerà al vaglio del Cts e sulla base del quale il Ministro della Salute firmerà le ordinanze per assegnare alle regioni le aree di rischio e i relativi colori.

