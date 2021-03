Advertising

LaGazzettaWeb : Cocaina e hashish, arrestati due spacciatori a Modugno e Ceglie - Telebari : Lotta allo spaccio, due pusher arrestati a Bari e Modugno: sequestrate 80 dosi di cocaina e hashish - #Bari… - baritoday : Hashish nell'appartamento e cocaina nel seminterrato: due arresti per spaccio di droga tra Bari e Modugno… - fseviareggio : RT @NoiTv: 53 enne incensurato spacciava hashish e cocaina - NoiTv : 53 enne incensurato spacciava hashish e cocaina -

Ultime Notizie dalla rete : Cocaina hashish

Due arresti e 80 dosi disequestrate: è il bilancio di due operazioni antidroga della Squadra mobile a Modugno e Ceglie. A Modugno, i poliziotti hanno eseguito alcuni appostamenti nei pressi di alcuni ...... è stato trovato in possesso di oltre mezzo chilo died arrestato per detenzione ai fini di ...Nucleo Operativo di Genova Centro e arrestato poiché trovato in possesso di 12 grammi di...Blitz dei poliziotti in un seminterrato lungo la provinciale. E nell'ex frazione cittadina torna in cella un pregiudicato che era ai domiciliari ...Due pusher arrestati e circa 80 dosi di droga, in particolare cocaina e hashish, sequestrate. È questo il report relativo ad alcuni servizi mirati messi in campo dalla Polizia per contrastare il ...