Ciclismo, Beppe Conti: “A Campiglio Pantani fece l’esame con un macchinario non attendibile” (Di venerdì 19 marzo 2021) Torna l’appuntamento con il grande Ciclismo con Bike2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport. Ad intervenire ai microfoni del nostro Gian Luca Giardini, Beppe Conti, volto e voce Rai e autore di numerosi scritti. In questa puntata ripercorriamo un viaggio ricco di aneddoti nella storia del Ciclismo, molti dei quali sono racchiusi nell’ultimo libro di Conti: “Dolomiti da leggenda”. Un insieme di curiosità e retroscena che hanno fatto parte della storia delle due ruote, dal 1937 ad oggi. “Ho cercato di andare al di là dei fatti – commenta Conti – per esempio, c’è un aneddoto molto interessante su Marco Pantani. Ho parlato con un biologo, secondo il quale si può risolvere la vicenda di Pantani a Campiglio senza ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) Torna l’appuntamento con il grandecon Bike2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport. Ad intervenire ai microfoni del nostro Gian Luca Giardini,, volto e voce Rai e autore di numerosi scritti. In questa puntata ripercorriamo un viaggio ricco di aneddoti nella storia del, molti dei quali sono racchiusi nell’ultimo libro di: “Dolomiti da leggenda”. Un insieme di curiosità e retroscena che hanno fatto parte della storia delle due ruote, dal 1937 ad oggi. “Ho cercato di andare al di là dei fatti – commenta– per esempio, c’è un aneddoto molto interessante su Marco. Ho parlato con un biologo, secondo il quale si può risolvere la vicenda disenza ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Beppe Bruno Pizzul, la voce del calcio Alle 10.30 ero pronto per partire con l'autista quando passò dalla Rai il collega Beppe Viola che ... Tanti la ricordano per il calcio ma lei ha commentato anche pugilato, ciclismo e canottaggio? 'Mi ...

Il Mermet, impianto sportivo datato 1857 ... essendo stata trasformata nella sala Beppe Fenoglio. Italia nostra ricorda che l'idea di costruire ...realizzato alla Moretta all'inizio del '900 sull'onda della grande popolarità del ciclismo. Dotato ...

