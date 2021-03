Chi è Pietro Castellitto, l’attore che interpreta Francesco Totti in Speravo de morì prima (Di venerdì 19 marzo 2021) Pietro Castellitto, figlio dell’attore e autore Sergio Castellitto e della scrittrice Margaret Mazzantini, è il giovane attore che interpreta Francesco Totti nella serie Sky Speravo de morì prima, in onda su Sky Atlantic da stasera, 19 marzo 2021. La miniserie, in sei puntate, racconta gli ultimi anni di carriera del capitano della Roma, ma anche l’uomo Totti. Ma chi è Pietro Castellitto? Classe 1991, è nato a Roma. Figlio d’arte, il suo nome per esteso è Pietro Contento. Ha due sorelle, Anna e Maria, e un fratello, Cesare. Ha sempre voluto esordire nel mondo del cinema sin da piccolo e ha raccontato che “essere figlio di” è stato più uno svantaggio ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 marzo 2021), figlio dele autore Sergioe della scrittrice Margaret Mazzantini, è il giovane attore chenella serie Skyde, in onda su Sky Atlantic da stasera, 19 marzo 2021. La miniserie, in sei puntate, racconta gli ultimi anni di carriera del capitano della Roma, ma anche l’uomo. Ma chi è? Classe 1991, è nato a Roma. Figlio d’arte, il suo nome per esteso èContento. Ha due sorelle, Anna e Maria, e un fratello, Cesare. Ha sempre voluto esordire nel mondo del cinema sin da piccolo e ha raccontato che “essere figlio di” è stato più uno svantaggio ...

JackalBourne : @Pietro_Praglio @treck3cktreck @stegian67 Per chi studia, non è la leva obbligatoria. - Pietro_Otto : RT @Gianlustella: Il ridicolo che poi chi si vaccina deve obbligatoriamente firmare la liberatoria senza la quale non viene fatto il vaccin… - pietro_busacca : RT @danieledv79: @VittorioXlater @Lucrezi97533276 La sig.ra Lucrezia è convinta che i grillini siano di sx, perciò chi no si allea con loro… - P4Ql4 : @topomatto63 @ClinicamenteB @Pietro_Otto @GiovanniToti Di certo non mi metto ad intavolare una sana discussione con… - pietro_busacca : RT @marattin: Per chi vuole ci vediamo alle 18, per discutere di riforma fiscale con Francesca Mariotti (DG Confindustria), Antonio Misiani… -