Armie Hammer indagato per stupro: ancora guai per l’attore dopo le accuse di cannibalismo (Di venerdì 19 marzo 2021) Armie Hammer indagato per stupro: si aggrava la situazione dell’attore di Chiamami col Tuo Nome, già al centro di polemiche dopo la controversia storia sui messaggi che alludevano a pratiche cannibali. Una donna di 24 anni che si fa chiamare Effie ha accusato Armie Hammer di averla stuprata quattro anni fa. L’agghiacciante racconto della vittima è stato condiviso sui social al termine di una conferenza stampa virtuale con l’avvocato Gloria Allred. “Il 24 aprile 2017, Armie Hammer mi ha violentata per oltre quattro ore a Los Angeles, durante le quali mi ha ripetutamente sbattuto la testa contro un muro, ferendomi il viso”, ha dichiarato la donna. “Ha anche commesso altri atti di violenza contro di me e a cui non ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 19 marzo 2021)per: si aggrava la situazione deldi Chiamami col Tuo Nome, già al centro di polemichela controversia storia sui messaggi che alludevano a pratiche cannibali. Una donna di 24 anni che si fa chiamare Effie ha accusatodi averla stuprata quattro anni fa. L’agghiacciante racconto della vittima è stato condiviso sui social al termine di una conferenza stampa virtuale con l’avvocato Gloria Allred. “Il 24 aprile 2017,mi ha violentata per oltre quattro ore a Los Angeles, durante le quali mi ha ripetutamente sbattuto la testa contro un muro, ferendomi il viso”, ha dichiarato la donna. “Ha anche commesso altri atti di violenza contro di me e a cui non ...

