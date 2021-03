VIDEO, Musetti-Tiafoe Highlights ATP Acapulco 2021: il toscano accede ai quarti di finale (Di giovedì 18 marzo 2021) Lorenzo Musetti prosegue il suo cammino nel torneo di Acapulco. Il 19enne di Carrara ha sconfitto l’americano Frances Tiafoe in rimonta in tre set, qualificandosi per la prima volta nei quarti di finale di un ATP 500. Altra ottima prestazione del tennista toscano, che era reduce dalla vittoria all’esordio contro l’argentino Diego Schwartzman. Qui di seguito gli Highlights della sfida Musetti-Tiafoe Highlights ATP Acapulco 2021 Foto LaPresse Leggi su oasport (Di giovedì 18 marzo 2021) Lorenzoprosegue il suo cammino nel torneo di. Il 19enne di Carrara ha sconfitto l’americano Francesin rimonta in tre set, qualificandosi per la prima volta neididi un ATP 500. Altra ottima prestazione del tennista, che era reduce dalla vittoria all’esordio contro l’argentino Diego Schwartzman. Qui di seguito glidella sfidaATPFoto LaPresse

Advertising

WeAreTennisITA : MUSETTI DA ?? Ad Acapulco batte Diego Schwartzman per 6-3 2-6 7-5 dopo 2 ore e 22 minuti resistendo nel finale di pa… - josemorgado : Lorenzo Musetti. - WeAreTennisITA : Il momento in cui Lorenzo Musetti batte Tiafoe e si sdraia a terra, per la seconda volta consecutiva, ad Acapulco ??… - claudioit961 : RT @WeAreTennisITA: Il momento in cui Lorenzo Musetti batte Tiafoe e si sdraia a terra, per la seconda volta consecutiva, ad Acapulco ?? #… - davidecipria7 : RT @WeAreTennisITA: Il momento in cui Lorenzo Musetti batte Tiafoe e si sdraia a terra, per la seconda volta consecutiva, ad Acapulco ?? #… -