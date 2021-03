USA, richieste sussidi disoccupazione aumentano inaspettatamente (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – aumentano inaspettatamente le richieste di sussidio alla disoccupazione negli USA. Nella settimana al 12 marzo, i “claims” sono risultati pari a 770.000 unità, in aumento di 45 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 725.000 (712.000 unità la prima lettura). Il dato è peggiore delle attese degli analisti che erano per richieste in calo fino a 700 mila. I numeri, che continuano a mostrare licenziamenti a un ritmo di gran lunga superiore a quello pre-pandemia, sembrano supportare la valutazione della Federal Reserve di un alto livello di debolezza del mercato del lavoro, nonostante diversi Stati stiano eliminando le restrizioni imposte in precedenza e l’avanzamento della campagna vaccinale. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) –ledio allanegli USA. Nella settimana al 12 marzo, i “claims” sono risultati pari a 770.000 unità, in aumento di 45 mila unità rispetto al dato della settimana precedente di 725.000 (712.000 unità la prima lettura). Il dato è peggiore delle attese degli analisti che erano perin calo fino a 700 mila. I numeri, che continuano a mostrare licenziamenti a un ritmo di gran lunga superiore a quello pre-pandemia, sembrano supportare la valutazione della Federal Reserve di un alto livello di debolezza del mercato del lavoro, nonostante diversi Stati stiano eliminando le restrizioni imposte in precedenza e l’avanzamento della campagna vaccinale. La media delle ultime quattro settimane – in base ai dati del ...

Usa: nuove richieste sussidi disoccupazione +45.000 a 770.000, peggio di stime - Il Sole 24 ORE

