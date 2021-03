Un anno di covid: sulla Rai va in onda un corto per non dimenticare (Di giovedì 18 marzo 2021) Nella giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus andrà in onda un corto per non dimenticare Oggi, giovedì 18 marzo, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus, andrà in onda su Rai1, Rai2, Rai3, RaiPlay, Rai Cinema Channel e su altri canali Rai il cortometraggio dal titolo “Io sono…Italia“. La musica è di Giovanni Allevi, i testi sono di Mauro Berruto con le voci di attori e attrici italiani. Il corto, che andrà in onda oggi, racconta in sette minuti circa la pandemia. Si tratta del racconto che narra i punti di vista di chi l’ha vissuta: dal neonato al medico, all’anziano. Un corto dedicato alla tragedia del covid che ha causato già oltre 100 mila morti solo in Italia, ma anche alla ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 18 marzo 2021) Nella giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus andrà inunper nonOggi, giovedì 18 marzo, in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime del Coronavirus, andrà insu Rai1, Rai2, Rai3, RaiPlay, Rai Cinema Channel e su altri canali Rai ilmetraggio dal titolo “Io sono…Italia“. La musica è di Giovanni Allevi, i testi sono di Mauro Berruto con le voci di attori e attrici italiani. Il, che andrà inoggi, racconta in sette minuti circa la pandemia. Si tratta del racconto che narra i punti di vista di chi l’ha vissuta: dal neonato al medico, all’anziano. Undedicato alla tragedia delche ha causato già oltre 100 mila morti solo in Italia, ma anche alla ...

