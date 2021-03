“Time to Mind”, una guida per l’apprendimento rapido (Di giovedì 18 marzo 2021) MILANO (ITALPRESS) – Come ridurre i tempi necessari per seguire tempestivamente le evoluzioni delle competenze tecniche e comportamentali? E’ questo il quesito fondamentale sviluppato nel libro “Time To Mind – Velocità ed efficacia dell’apprendimento: il nuovo vantaggio competitivo di imprese e individui” di Gian Carlo Cocco, docente in eCampus di Economia del Capitale Umano e di Neuroscienze applicate all’organizzazione. Una guida per rendere l’apprendimento individuale e collettivo maggiormente rapido ed efficace. Nella nostra società, basata sulle competenze, si assiste ad una continua obsolescenza delle risorse intangibili derivante dalle incessanti innovazioni scientifiche, tecnologiche, di mercato e dalla crescente turbolenza e imprevedibilità nella quale è immerso ogni genere ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 marzo 2021) MILANO (ITALPRESS) – Come ridurre i tempi necessari per seguire tempestivamente le evoluzioni delle competenze tecniche e comportamentali? E’ questo il quesito fondamentale sviluppato nel libro “To– Velocità ed efficacia del: il nuovo vantaggio competitivo di imprese e individui” di Gian Carlo Cocco, docente in eCampus di Economia del Capitale Umano e di Neuroscienze applicate all’organizzazione. Unaper rendereindividuale e collettivo maggiormenteed efficace. Nella nostra società, basata sulle competenze, si assiste ad una continua obsolescenza delle risorse intangibili derivante dalle incessanti innovazioni scientifiche, tecnologiche, di mercato e dalla crescente turbolenza e imprevedibilità nella quale è immerso ogni genere ...

"Time to Mind", una guida per l'apprendimento rapido
E' questo il quesito fondamentale sviluppato nel libro "Time To Mind – Velocità ed efficacia dell'apprendimento: il nuovo vantaggio competitivo di imprese e individui" di Gian Carlo Cocco, docente in ...

Un libro "Time to Mind" tra intelligenza artificiale e competenza umana di Gian Carlo Cocco
L'appuntamento è domani 18 marzo con il webinar on line sui canali Facebook e Youtube di eCampus, in compagnia del professor Gian Carlo Cocco l'autore del libro, docente di Economia del Capitale Umano ...

