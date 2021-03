Serie A, Inter - Sassuolo in bilico (Di giovedì 18 marzo 2021) MILANO - Inter - Sassuolo di sabato sera potrebbe essere rimandata. Al momento si tratta di un'ipotesi che però con il passare delle ore sta iniziando a prendere forma. E parallelamente i nazionali ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 18 marzo 2021) MILANO -di sabato sera potrebbe essere rimandata. Al momento si tratta di un'ipotesi che però con il passare delle ore sta iniziando a prendere forma. E parallelamente i nazionali ...

Advertising

OptaPaolo : 77 - Il 1° gol di Zaza è arrivato al 77°; solo due 2 volte nella storia della Serie A una squadra ha vinto un match… - SkySport : Inter, Handanovic positivo al Covid: sta bene, è in isolamento domiciliare - Gazzetta_it : Non sminuite #Inter Lo #scudetto sarebbe un capolavoro #AntonioConte - Tractor220510 : @capuanogio Il fallimento è dell'Inter e della Juve, non della Serie A, che purtroppo è una 'Farmers League' da par… - mirko_masella : RT @TuttoMercatoWeb: Inter, rischio focolaio dopo la positività di Handanovic: 7 titolari in allerta -