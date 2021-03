Sandra Milo finge malore dopo il vaccino a “Un giorno da pecora”, Cucciari: «Brutta deficiente» (Di giovedì 18 marzo 2021) Oggi si ricordano le vittime del Covid-19. Scherzare su una cosa del genere non è poi tanto divertente. Soprattutto considerando la crescente psicosi nei confronti di AstraZeneca, vaccino sospeso in Italia per ulteriori verifiche dopo alcuni episodi. Sandra Milo finge malore in diretta. Ed esplode la rabbia sui social. La attrice e musa di Federico Fellini, durante l’intervista ad Un giorno da pecora, ha simulato di stare male dopo aver fatto la seconda dose del vaccino. In diretta con Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, i due conduttori, ignari della beffa, si sono spaventati molto. leggi anche l’articolo —> Fariba Tehrani, disavventura a L’Isola dei Famosi, il terrore negli occhi: «Sto ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 18 marzo 2021) Oggi si ricordano le vittime del Covid-19. Scherzare su una cosa del genere non è poi tanto divertente. Soprattutto considerando la crescente psicosi nei confronti di AstraZeneca,sospeso in Italia per ulteriori verifichealcuni episodi.in diretta. Ed esplode la rabbia sui social. La attrice e musa di Federico Fellini, durante l’intervista ad Unda, ha simulato di stare maleaver fatto la seconda dose del. In diretta con Geppie Giorgio Lauro, i due conduttori, ignari della beffa, si sono spaventati molto. leggi anche l’articolo —> Fariba Tehrani, disavventura a L’Isola dei Famosi, il terrore negli occhi: «Sto ...

