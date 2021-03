Recovery, Colao: “Connettere tutti in banda ultralarga entro il 2026”. Il video (Di giovedì 18 marzo 2021) Recovery, Colao: “Connettere tutti in banda ultralarga entro il 2026” Milano, 18 mar. (askanews) – Il ministro dell’Innovazione e della Transizione digitale, Vittorio Colao, punta a Connettere tutta italia in banda ultralarga entro il 2026. In audizione sul Recovery plan presso le commissioni congiunte Trasporti della Camera e Bilancio, Lavori pubblici e Politiche Ue del Senato Colao ha sottolineato come il paese sia indietro. “E’ noto come ha anche ricordato il ministro dello Sviluppo economico che abbiamo un serio problema sul territoriuo di copertura con le reti a banda ultrarga. Ad oggi la ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 marzo 2021): “inil” Milano, 18 mar. (askanews) – Il ministro dell’Innovazione e della Transizione digitale, Vittorio, punta atutta italia inil. In audizione sulplan presso le commissioni congiunte Trasporti della Camera e Bilancio, Lavori pubblici e Politiche Ue del Senatoha sottolineato come il paese sia indietro. “E’ noto come ha anche ricordato il ministro dello Sviluppo economico che abbiamo un serio problema sul territoriuo di copertura con le reti aultrarga. Ad oggi la ...

