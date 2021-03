RCS, ricavi in calo del 19% a 750 milioni. Dividendo di 0,03 euro (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – RCS ha chiuso il 2020 con ricavi in calo del 19% a 749,5 milioni di euro. Aumentano i ricavi digitali del gruppo (la quota sul totale passa dal 18 al 23%), ma pesano le flessioni sull’andamento dei ricavi pubblicitari (-71,7 milioni) e il calo delle diffusioni dei quotidiani sportivi (-44,8 milioni). Nel 2020, l’EBITDA è stato pari a 83,1 milioni (153,3 milioni nel 2019) impattato da oneri non ricorrenti per 15 milioni (negativi per 3,6 milioni nel 2019). Il risultato netto di gruppo è positivo per 31,7 milioni, in calo del 54% rispetto ai 68,5 milioni del 2019. L’indebitamento finanziario netto si ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – RCS ha chiuso il 2020 conindel 19% a 749,5di. Aumentano idigitali del gruppo (la quota sul totale passa dal 18 al 23%), ma pesano le flessioni sull’andamento deipubblicitari (-71,7) e ildelle diffusioni dei quotidiani sportivi (-44,8). Nel 2020, l’EBITDA è stato pari a 83,1(153,3nel 2019) impattato da oneri non ricorrenti per 15(negativi per 3,6nel 2019). Il risultato netto di gruppo è positivo per 31,7, indel 54% rispetto ai 68,5del 2019. L’indebitamento finanziario netto si ...

