Primo caso di variante inglese su un gatto: "Nessun rischio per il contagio" (Di giovedì 18 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Un gatto del Novarese è risultato positivo alla variante inglese del virus. Ma l'esperto rassicura: "Nessun rischio per la salute dell'uomo" Un gatto del Novarese è risultato positivo alla variante inglese del Covid-19. Si tratta del Primo caso registrato in Italia ma, rassicurano gli esperti, non ci sono rischi che gli animali domestici diventino vettore di contagio. "La positività del gatto non deve generare allarmismo. Il contagio interumano rimane la principale fonte di trasmissione della malattia", ben chiarisce Bartolomeo Griglio, responsabile della prevenzione della Regione Piemonte, a LaStampa.it. Il Primo ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Undel Novarese è risultato positivo alladel virus. Ma l'esperto rassicura: "per la salute dell'uomo" Undel Novarese è risultato positivo alladel Covid-19. Si tratta delregistrato in Italia ma, rassicurano gli esperti, non ci sono rischi che gli animali domestici diventino vettore di. "La positività delnon deve generare allarmismo. Ilinterumano rimane la principale fonte di trasmissione della malattia", ben chiarisce Bartolomeo Griglio, responsabile della prevenzione della Regione Piemonte, a LaStampa.it. Il...

