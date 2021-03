Primavera Sound Barcellona | cancellata l’edizione 2021

Advertising

oftommo2 : Ok ci provo anche io Top 3 delle esibizioni di Sangio, Giulia e Samu, inizio io Sangio: ti amo, primavera, teorema… - eramalice : ?miss mondo Africa? che bella vibes, la sound è meravigliosa, questa canzone live sarebbe meravigliosa. Non vedo l'… - Tardeo__ : @cantplaykanter @moniquecestmoi @RadioPrimavera_ @Primavera_Sound @SpotifySpain @Pivone foto o tupper ?? - cantplaykanter : @Tardeo__ @moniquecestmoi @RadioPrimavera_ @Primavera_Sound @SpotifySpain “Indolora” -

Ultime Notizie dalla rete : Primavera Sound

Nelladel 2014 esce 'Salentu (lu sule, lu mare, lu jentu)' per il ventennale dalla sua ... Alfredo Quaranta, Treble (fondatore dei SudSystem), Cesare dell'Anna, Mino De Santis, Ghetto ...... una traccia contenuta nell'album 'Share the world', uscito la scorsaper Carosello ... Video Piano Production:Waves Chalet /Audio Engineer: Tomm Zeskel / Video: Andrea Furger Messaggero ...Come suonerà la primavera estate 2021 nel mondo per chi ha voglia di muoversi a tempo? Senz’altro il reggaeton e il sound latin non perdono terreno, così come la techno, la musica elettronica da ballo ...Vincitore a Sanremo del Premio della Critica nella categoria Nuove Proposte con il brano Lezioni di volo, Wrongonyou – all’anagrafe Marco Zitelli – è in procinto di pubblicare la sua ultima fatica dis ...