Pensioni anticipate 2021 | 6 opzioni post quota 100 | per Orlando non é priorità

(Di giovedì 18 marzo 2021) Resta infuocato il tema, e lo scambio di vedute a distanza tra, neo ministro del lavoro e delle politiche Sociali, e i sindacati, Cgil, Cisl e Uil, per il primo le urgenze non riguarderebbero il comparto previdenziale, ora é fondamentale pensare a politiche attive del lavoro e ad ammortizzatori sociali, ma per le parti sociali, invece, nel tavolo di confronto la riforma previdenziale dovrà essere tra i temi caldi. La100 é ormai agli sgoccioli e non ci si può far trovare impreparati, alcune misure devono essere prese già ora in considerazione. Al momento quella di DelRio, ossia una92 per donne e lavoratori gravosi, pare non convincere, i sindacati, forse, sarebbero più propensi alla102. Secondo Cgil, Cisl e Uil é necessario ed urgente ...