Pd | linea bus 983 | vanno risolte criticità

Roma – "Ho voluto raccogliere alcune segnalazioni pervenute dai cittadini e dalle RSU rappresentanti dei lavoratori del Trasporto Pubblico Locale che fanno capo alla rimessa di Magliana nella lettera che ho inviato al Dipartimento Mobilita' e Trasporti, Roma Servizi per la Mobilita' e ATAC". Lo scrive in una nota Giovanni Zannola, consigliere Pd di Roma Capitale. "Le organizzazioni sindacali segnalano, in particolare, la criticita' che si presenta lungo il percorso della linea 983, nell'immissione in Via Cosimo Tornabuoni, provenendo da Via Francesco Landi in zona Monte Spaccato, piu' volte segnalato ai responsabili dell'azienda Atac, senza mai ricevere nessuna risposta di risoluzione." "Recentemente, infatti, sono stati installati diversi parapedonali che coprono tutto l'angolo retto composto dall'incrocio tra le due vie", spiega nel dettaglio Leonardo Di Matteo, ...

Ultime Notizie dalla rete : linea bus Traffico Roma del 18 - 03 - 2021 ore 09:00 ...merci trasporto pubblico sulla linea B della metropolitana ricordiamo che le stazioni di Castro Pretorio di Policlinico sono chiuse per lavori i treni vi transitano senza fermare Attiva la linea bus ...

Camogli, verranno costruiti 300 nuovi loculi nel cimitero comunale Un bus di linea ha urtato un ottantenne che attraversava la strada ma fuori dalle strisce pedonali. Soccorso dal 118 e dalla Croce d'Oro di Albisola, […] Navigazione articoli Oggi Savona ...

Amt Informa. Più paline intelligenti alle fermate dei bus www.comune.genova.it - le notizie in Comune Metro C. Proseguono i lavori. Necessari sei weekend di chiusure Proseguono i lavori nella Metro C per il completamento della tratta Colosseo-San Giovanni e del nodo di scambio. Per fare spazio ai cantieri la tratta sarà chiusa per sei week end. La linea sarà sospe ...

Addio all’autobus 5 GTT Beinasco, protestano i cittadini “Un bel disagio, mio figlio va a scuola al Motor Village e non so come fare”. “Sarà più farraginoso e articolato raggiungere il centro di Torino. E poi piazza Bengasi non è questo luogo così sicuro…”.

