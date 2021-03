Napoli, morta la donna in coma dopo aver fatto il vaccino (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sonia Battaglia, 54 anni, segretaria di un istituto scolastico di San Giorgio a Cremano (Napoli) è morta dopo essere entrata in coma due settimane fa dopo essersi vaccinata con AstraZeneca. La famiglia aveva denunciato il caso ai media e alla Procura di Napoli chiedendo se ci fosse un nesso tra il drammatico quadro clinico e l’iniezione fatta il 1 marzo alla Mostra d’Oltremare a Napoli. Poi quattro giorni dopo i primi sintomi fino al ricovero in terapia intensiva. La salma sarà sequestrata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sonia Battaglia, 54 anni, segretaria di un istituto scolastico di San Giorgio a Cremano () èessere entrata indue settimane faessersi vaccinata con AstraZeneca. La famiglia aveva denunciato il caso ai media e alla Procura dichiedendo se ci fosse un nesso tra il drammatico quadro clinico e l’iniezione fatta il 1 marzo alla Mostra d’Oltremare a. Poi quattro giornii primi sintomi fino al ricovero in terapia intensiva. La salma sarà sequestrata. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

