Meteo sconvolto completamente | la cosi attesa primavera è stata rimandata indietro

(Di giovedì 18 marzo 2021) Verso Equinozio disotto una veste invernale, con temperature rigide per venti freddi dalla Russia Freddo, gelo e neve sono gli ingredientiche ci stanno accompagnando quando siamo ad un passo dell’equinozio. Laletteralmente cancellata, ovviamente temporaneamente. D’altronde il clima della prima parte del mese sembrava tipicamente primaverile. Al suo posto è

Quella in atto è una fase invernale in piena regola e il ritorno a condizionitipiche per la stagione sarà molto graduale. Questa brusca invernata è stata agevolata dal blocco della ...Ma quali potrebbero essere i risvolticlimatici di marzo? L'Europa potrebbe sperimentare temperature superiori alla norma (Italia compresa) a causa di un blocco anticiclonico persistente. ...Freddo, gelo e neve sono gli ingredienti meteo che ci stanno accompagnando quando siamo ad un passo dell’equinozio. La Primavera è stata letteralmente cancellata, ovviamente temporaneamente.Freddo, gelo e neve sono gli ingredienti meteo che ci stanno accompagnando quando siamo ad un passo dell’equinozio. La Primavera è stata letteralmente cancellata, ovviamente temporaneamente. D’altrond ...