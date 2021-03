Mario Draghi a Bergamo | la promessa agli anziani | “Non accadrà più che le persone fragili non vengano protette”

(Di giovedì 18 marzo 2021), al termine della prima parte della giornata in memoria delle vittime del Covid, è intervenuto con parole molto forti e molto toccanti per onorare le vittime bergamasche e le loro famiglie. Non sono mancate parole severe verso il passato, di cui non ha voluto dimenticare gli errori che possono aver portato, nell’impreparazione e drammaticità del momento, alla morte di moltiha iniziato il suo discorso parlando del ruolo del Governo: “Giornata piena di tristezza ma anche piena di speranza: lo Stato c’è e ci sarà, signor Sindaco. Non possiamo abbracciarci ma oggi ci dobbiamo sentire tutti più uniti”. Le parole di impegno per leanziane Non è mancato un discorso rivolto alleanziane rimaste vittime del virus, con un’implicito ...

Il giorno in cuisana una ferita ancora aperta, uno schiaffo che i bergamaschi ancora ricordano con dolore: la visita nottetempo di Giuseppe Conte, arrivato in città poco prima di ...Lo Stato c'è e ci sarà", ha detto il premieralla cerimonia per la Giornata Nazionale in memoria delle vittime del Covid, a Bergamo. "Questo luogo è un simbolo del dolore di un'intera ..."Vorrei che tutti sentiste la mia vicinanza, qui oggi. Lo Stato c'è e ci sarà". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, a Bergamo per la giornata della memoria delle vittime del Covisd, ...Oggi è la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19: 103 mila morti della pandemia in Italia. La ricorrenza, ad un anno esatto dal giorno in ...