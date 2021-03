L’incredibile storia del prete più anticonformista d’Italia: Don Marco Pozza (Di giovedì 18 marzo 2021) Aprile 2020, Venerdì Santo, Città del Vaticano. Nelle immagini di piazza San Pietro deserta, che hanno fatto il giro del mondo, Papa Francesco celebra la via Crucis. Davanti a lui ci sono: un detenuto che porta la croce, un magistrato, un poliziotto, medici e infermieri in camice bianco, un prete. A lato, un uomo con le sneakers bianche. «C’è un attimo che non dimenticherò mai. Prima di iniziare, eravamo appoggiati al portone, chiuso, della basilica. Guardavamo la piazza davanti a noi, avvolta in un silenzio surreale. A un certo punto lui mi dice: chi lo avrebbe mai detto, un anno fa…». Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 marzo 2021) Aprile 2020, Venerdì Santo, Città del Vaticano. Nelle immagini di piazza San Pietro deserta, che hanno fatto il giro del mondo, Papa Francesco celebra la via Crucis. Davanti a lui ci sono: un detenuto che porta la croce, un magistrato, un poliziotto, medici e infermieri in camice bianco, un prete. A lato, un uomo con le sneakers bianche. «C’è un attimo che non dimenticherò mai. Prima di iniziare, eravamo appoggiati al portone, chiuso, della basilica. Guardavamo la piazza davanti a noi, avvolta in un silenzio surreale. A un certo punto lui mi dice: chi lo avrebbe mai detto, un anno fa…».

