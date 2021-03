"Le biblioteche siano dei centri per smart - working" (Di giovedì 18 marzo 2021) La nuova vita delle biblioteche passa dallo smart - working. Un piano a cui sta lavorando il Comune di Brescia, dopo che la pandemia ha accelerato la pratica del lavoro fuori ufficio. "Piaccia o meno, ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 18 marzo 2021) La nuova vita dellepassa dallo. Un piano a cui sta lavorando il Comune di Brescia, dopo che la pandemia ha accelerato la pratica del lavoro fuori ufficio. "Piaccia o meno, ...

Ultime Notizie dalla rete : biblioteche siano "Le biblioteche siano dei centri per smart - working" Le biblioteche bresciane, già molto frequentate dai lettori, sono state già tutte attrezzate con wi - fi, indispensabile per il lavoro smart. Inoltre, la Loggia sta lavorando per climatizzarle, in ...

Cariati 'zona rossa' fino al 31 marzo ...al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura ad eccezione delle biblioteche. ... che siano ivi alloggiati. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel ...

"Le biblioteche siano dei centri per smart-working" IL GIORNO Adesso la biblioteca dà in prestito pure i videogames La biblioteca di Pontassieve si arricchisce di una nuova sezione di prestito dedicata ai videogames. Nasce infatti all’interno della struttura di via Tanzini il Fondo Daniele Innocenti. Un catalogo ch ...

Un libro per ogni piccolo nato Nuovi cittadini, un dono prezioso Nel nome di Gianni Rodari Ogni neonato di Impruneta sarà accolto con un dono prezioso: un libro. Ufficio anagrafe e biblioteca uniscono le forze per dare il benvenuto ai nuovi cittadini regalando ai loro genitori un volume. Un ...

