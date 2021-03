Juventus e Benevento, la sfida tra bianconeri e giallorossi chiama i gol (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Quando si affrontano non ci si annoia mai. Le sfide tra Juventus e Benevento non hanno mai deluso, né i tifosi né i semplici appassionati. I gol non sono mai mancati quando bianconeri e giallorossi hanno ‘incrociato i tacchetti‘ sul rettangolo verde. I tre precedenti tra i due club, attesi domenica dal quarto confronto delle rispettive storie, si sono sempre chiusi con almeno una rete a testa. Una serie inaugurata tre stagioni fa proprio allo Stadium, teatro tra pochi giorni del confronto tra gli ex compagni di squadra e di Nazionale Andrea Pirlo e Filippo Inzaghi. Era il 5 novembre 2017, per i giallorossi si trattava del primo storico confronto con la formazione campione d’Italia. In campo, i ragazzi di Roberto De Zerbi, fecero correre i brividi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Quando si affrontano non ci si annoia mai. Le sfide tranon hanno mai deluso, né i tifosi né i semplici appassionati. I gol non sono mai mancati quandohanno ‘incrociato i tacchetti‘ sul rettangolo verde. I tre precedenti tra i due club, attesi domenica dal quarto confronto delle rispettive storie, si sono sempre chiusi con almeno una rete a testa. Una serie inaugurata tre stagioni fa proprio allo Stadium, teatro tra pochi giorni del confronto tra gli ex compagni di squadra e di Nazionale Andrea Pirlo e Filippo Inzaghi. Era il 5 novembre 2017, per isi trattava del primo storico confronto con la formazione campione d’Italia. In campo, i ragazzi di Roberto De Zerbi, fecero correre i brividi ...

